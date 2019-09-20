2019-09-20T10:20:17+03:00
Общество

Отключение воды в выходные в Перми: краны пересохнут в четырех районах

Воды не будет из-за аварийно-восстановительных работ
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Перми в выходные в нескольких районах города не будет воды.

Из-за аварийно-восстановительных работ с 9:00 до 21:00 20 сентября воды не будет на Самолетной, 28 и Сивкова, 1.

В субботу, 21 сентября, с 9:00 до 20:00 водой придется запастись жителям Крупской, 9 и Фрезеровщиков, 50, Делегатская, 35.

Сутки воды не будет еще в нескольких районах города. Так, с 9:00 21 сентября до 9:00 22 сентября краны пересохнут по адресам:

-Добролюбова, 1, 10, 4, 6

-Дружбы, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 4, 7

-Ким, 101, 74А, 78, 91, 93, 93А, 95, 97, 99

-Тургенева, 12, 14, 16, 17, 18/1, 18/2, 18/3, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33А, 35, 35А, 37, 39, 41

-Халтурина, 29 января, 16

-Колхозная 1-Я, 2, 2Б, 4, 8

-Красина, 12, 14, 16, 26, 33, 35, 38

-Маяковского, 1, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 33А, 34, 35, 36, 37, 37/2, 37/3, 38, 39, 4, 40, 41, 41/1, 41А, 42, 42Б, 43, 44, 44А, 45, 46, 46А, 46Б, 48, 5, 51, 53, 7, 8, 9

-Новоколхозная, 1, 2

-Республиканская 2-Я, 10

-Сергея Есенина, 1, 11, 13, 3/4, 5, 5/2, 7, 9, 9А

-2-Я Сорокинская, 13

-Ударника, 11, 3, 4, 5, 7, 9

-Физкультурников, 8

-Фоминская, 42, 52, 56.

С 10:00 21 сентября до 10:00 22 сентября:

- Братская, 171, 171А, 173, 175.

В воскресенье, 22 сентября с 9:00 до 19.30 воды не будет на Костычева, 31, 33, 34, 36.

ИСТОЧНИК KP.RU

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