2019-09-19T19:44:44+03:00
Общество

Власти Перми решили выяснить, насколько город доброжелателен к детям

На это исследование будет потрачено 178 тысяч рублей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Василий Вахрин
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Департамент социальной политики администрации Перми объявил электронный аукцион на проведение социологического исследования «Город, доброжелательный к детям». Объявление об этом размещено на сайте госзакупок.

В частности, власти решили узнать, насколько удовлетворены детей и их родители качеством получаемых услуг, где детям наиболее комфортно и безопасно жить, определить отношение жителей города к планированию деторождения.

Также исследователи должны будут вычислить, сколько родителей считает, что в Перми созданы комфортные и безопасные условия для всестороннего развития личности ребенка, и какое количество детей в возрасте от 7 до 18 лет чувствуют себя в городе в безопасности.

Согласно техническому заданию, опросить надо не менее 1 500 человек - 900 родителей и 600 детей.

Потратить на исследование предполагается 178 тысяч рублей. У желающих выполнить эту услугу есть неделя – прием заявок завершится 27 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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