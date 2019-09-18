2019-09-18T18:44:15+03:00
Общество

Ремонт участка улицы Героев Хасана начнется с 21 сентября

Движение на участке ограничат
Елена КОНОВА
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С 21 сентября в Перми начнется ремонт участка улицы Героев Хасана от улицы Хлебозаводской до ТЦ «Шоколад». В связи с этим будет ограничено движение транспорта. Так, до конца ноября движение в этом месте будет осуществляться по одной полосе в сторону центра города и по разворотному кольцу в сторону Липовой горы.

- Чтобы пермякам было удобнее, будет скорректировано расписание автобусного маршрута №19 «Ипподром - микрорайон Липовая гора», - сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Напомним, что сейчас проходит масштабная реконструкция улицы Героев Хасана. Сейчас подрядчик выполняет демонтаж дорожного покрытия, тротуара, ведет работы по устройству канализации.

- В ходе реконструкции на участке от улицы Васильева до улицы Хлебозаводской будет устроено шесть полос движения, по три в каждую сторону, с разделительной полосой между ними, - добавили в пресс-службе. - Вдоль улицы будут устроены тротуары с двух сторон и велодорожка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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