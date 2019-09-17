В Перми задержали подростка, который ходил по железной дороге
Сотрудники транспортной полиции Перми провели рейд на травмоопасных участках железной дороги на перегоне станций «Пермь 2 – Бахаревка».
- На данном участке транспортные полицейские выявили как взрослых, так и несовершеннолетних правонарушителей, которые переходили железнодорожные пути в неустановленном месте, несмотря на то, что недалеко имеется пешеходный переход, - сообщили в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте.
К примеру, один 17-летний подросток, который живет в Индустриальном районе Перми, решил сократить путь до дома из техникума и прямо на глазах сотрудников полиции пошел по железной дороге.
Полицейские доставили его в отдел, составили протокол и сообщили его законным представителям. Родителям придется оплатить штраф. Также правоохранители провели с подростком и его родителями профилактическую беседу и напомнили о правилах поведения на железной дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU