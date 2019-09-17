2019-09-17T17:18:41+03:00
Происшествия

В Перми задержали подростка, который ходил по железной дороге

Он сокращал путь от техникума до дома
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Родителям подростка придется оплатить штраф. Фото: пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспортеРодителям подростка придется оплатить штраф. Фото: пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте
Изменить размер текста:

Сотрудники транспортной полиции Перми провели рейд на травмоопасных участках железной дороги на перегоне станций «Пермь 2 – Бахаревка».

- На данном участке транспортные полицейские выявили как взрослых, так и несовершеннолетних правонарушителей, которые переходили железнодорожные пути в неустановленном месте, несмотря на то, что недалеко имеется пешеходный переход, - сообщили в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте.

К примеру, один 17-летний подросток, который живет в Индустриальном районе Перми, решил сократить путь до дома из техникума и прямо на глазах сотрудников полиции пошел по железной дороге.

Полицейские доставили его в отдел, составили протокол и сообщили его законным представителям. Родителям придется оплатить штраф. Также правоохранители провели с подростком и его родителями профилактическую беседу и напомнили о правилах поведения на железной дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Верховный суд отменил оправдательный приговор по делу о жестоком убийстве пермского бизнесмена и его жены
Стало известно о возможных причинах смерти депутата в пермском кафе
"Все началось с онемения пальцев руки". 14-летний подросток борется с онкологией
Пермские школьники проведут субботник на Мотовилихинском пруду
«Духи и сотовые телефоны». В прикамскую колонию пытались провезти запрещенные вещества в баллонах
На трассе в Прикамье сбили кабаниху с пятью детенышами
В пермской многоэтажке рабочие срезали батареи и исчезли
"Неужели мир сошел с ума?". Зоозащитники призывают наказать убийцу четырех собак
Пермский край стал «самым бегающим» регионом России
Бизнесменам Перми рассказали о мерах поддержки при отмене единого налога на вмененный доход
В Пермском крае ожидаются первые заморозки
В Прикамье найдено тело пропавшего мальчика
Житель Прикамья зашел в гости к другу, а вышел с ювелирными украшениями
Фильм про Теодора Курентзиса не покажут на «Флаэртиане» в Перми
В Перми началась осенняя озеленительная кампания
В Прикамье увеличат расходы на здравоохранение
У пермяка во рту взорвался вейп
Полиция проверит случай с убийством собак в Прикамье
В Прикамье мужчина устроил дебош и отправился за решетку за хранение наркотиков
В Черняевском лесу Перми провели уборку
После ремонта спорткомплекс «Олимпия» сможет принимать больше посетителей
«60 лет вместе». Супруги из Перми отпраздновали «бриллиантовую» свадьбу
В Перми из окна выпал 34-летний мужчина
Пермяк украл из магазина деньги, майонез и коньяк
Пермские актрисы Зоя Бербер и Екатерина Шпица вошли в топ самых сексуальных женщин России
«600 тысяч для спасения жизни». Месячный малыш с пороком сердца может умереть без операции
«Машину отбросило на несколько метров» В Перми произошло ДТП