В Перми задержали подростка, который ходил по железной дороге

СЕГОДНЯ 17:18 2019-09-17T17:18:41+03:00

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Сотрудники транспортной полиции Перми провели рейд на травмоопасных участках железной дороги на перегоне станций «Пермь 2 – Бахаревка».

- На данном участке транспортные полицейские выявили как взрослых, так и несовершеннолетних правонарушителей, которые переходили железнодорожные пути в неустановленном месте, несмотря на то, что недалеко имеется пешеходный переход, - сообщили в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте.

К примеру, один 17-летний подросток, который живет в Индустриальном районе Перми, решил сократить путь до дома из техникума и прямо на глазах сотрудников полиции пошел по железной дороге.

Полицейские доставили его в отдел, составили протокол и сообщили его законным представителям. Родителям придется оплатить штраф. Также правоохранители провели с подростком и его родителями профилактическую беседу и напомнили о правилах поведения на железной дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU