2019-09-17T17:52:23+03:00
Общество

"Все началось с онемения пальцев руки". 14-летний подросток борется с онкологией

Деньги на лечение пермяка собирают даже его одноклассники
Елена КОНОВА
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Фото пресс-службы фонда "Берегиня"Фото пресс-службы фонда "Берегиня"
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Максиму Меркушеву всего 14 лет. Весной он пришел с прогулки и пожаловался маме на онемение пальцев рук. Казалось бы, ничего страшного. Но вдруг состояние Максима резко ухудшилось - у мальчика стали неметь руки, ноги, он очень ослаб.

- Обследование МРТ решило судьбу ребенка на ближайшее будущее, - рассказали в пресс-службе фонда "Берегиня". - У Макса - рак…Опухоль ствола спинного мозга. Диагноз звучал как приговор.

Максим вместе с мамой уехали в Тюмень, где мальчику удалили часть опухоли. Оставался один выход - лететь в Петербург на протонную терапию. Она приносит результат, но организм серьезно страдает.

- На лечение в палате реанимации и сопровождение реаниматологами при проведении протонной терапии нам нужно собрать 250 000 рублей, - сообщили в пресс-службе фонда. - Одноклассники Максима уже помогают ему деньгами, участвуя в благотворительных акциях.

Вы тоже можете помочь мальчику. Узнать, как это сделать, можно на сайте фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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