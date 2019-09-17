«Миловидная блондинка и знойная брюнетка». Пермячки вошли в топ самых сексуальных женщин России

СЕГОДНЯ 09:23 2019-09-17T09:27:27+03:00

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Сразу две знаменитых пермячки вошли в список ста самых сексуальных женщин России. Рейтинг подготовил мужской журнал «MAXIM». Екатерина Шпица и Зоя Бербер вошли в первые 50. Конкуренцию пермячкам составляют известные актрисы, певицы и спортсменки.

Зоя Бербер - миловидная блондинка, звезда «Реальных пацанов», «Девять жизней» и сериала «Возмездие» в этом году занимает 13 место. За последние годы актриса улучшила свой рейтинг на несколько позиций.

Екатерина Шпица - знойная брюнетка, популярная актриса театра и кино, а также активный пользователь социальных сетей. В этом году она расположилась на 39 месте. В прошлом году Екатерина была на 76 позиции рейтинга.

«MAXIM»

Первое место, как и в прошлые годы, занимает Наталья Рудова. Голосование еще не закончилось. Пермяки еще могут поддержать землячек.

ИСТОЧНИК KP.RU