«Миловидная блондинка и знойная брюнетка». Пермячки вошли в топ самых сексуальных женщин России
Сразу две знаменитых пермячки вошли в список ста самых сексуальных женщин России. Рейтинг подготовил мужской журнал «MAXIM». Екатерина Шпица и Зоя Бербер вошли в первые 50. Конкуренцию пермячкам составляют известные актрисы, певицы и спортсменки.
Зоя Бербер - миловидная блондинка, звезда «Реальных пацанов», «Девять жизней» и сериала «Возмездие» в этом году занимает 13 место. За последние годы актриса улучшила свой рейтинг на несколько позиций.
Екатерина Шпица - знойная брюнетка, популярная актриса театра и кино, а также активный пользователь социальных сетей. В этом году она расположилась на 39 месте. В прошлом году Екатерина была на 76 позиции рейтинга.
«MAXIM»
Первое место, как и в прошлые годы, занимает Наталья Рудова. Голосование еще не закончилось. Пермяки еще могут поддержать землячек.
ИСТОЧНИК KP.RU