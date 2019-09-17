2019-09-17T06:54:31+03:00
Общество

В Прикамье школьники примут участие в краеведческом квесте

Игра пройдет с сентября по декабрь
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае пройдет игра-квест «Край, в котором мы живем!». В ней примут участие команды муниципалитетов края.

В каждой команде максимум 10 участников от 10 до 12 лет. Ребята должны будут подготовить видеопредставление, инфографику с символикой края, слайд-шоу, а также смогут поучаствовать в создании виртуальной выставки «Хранители истории моей малой родины», видеопутеводителя «Здесь наш дом» и флешмоба «Традиции народов края».

Игра будет организована Пермским краевым центром военно-патриотического воспитания в рамках реализации проекта «Край, в котором мы живем!». Игра финансируется за счет средств гранта Министерства просвещения РФ в размере 384,7 тысяч рублей.

Итоги квеста подведут 18 декабря на сцене Дворца молодежи Перми. Команды, занявшие призовые места, будут награждены кубками, дипломами, ценными призами. Кроме того, для команд-победителей квеста будет подготовлена экскурсионная программа.

Заявки на участие в квесте принимаются до 23 сентября. Подробная информация о реализации проекта и проведении квеста будет размещена на сайте проекта или в группе «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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