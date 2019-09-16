С начала года пермские таможенники изъяли более 3 кг запрещенных веществ

СЕГОДНЯ 19:15 2019-09-16T19:15:37+03:00

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Сотрудники Пермской таможни за 8 месяцев этого года изъято 2 килограмма 186 граммов психотропных, 970 граммов сильнодействующих и 92 грамма наркотических веществ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, за год зарегистрировано 16 материалов с признаками совершения преступлений, а также возбуждено 2 уголовных дела по факту контрабанды запрещенных веществ.

- В большинстве случаев сильнодействующие, психотропные вещества и наркотические средства прибыли на территорию Российской Федерации в международных почтовых отправлениях, - отмечает заместитель начальника Пермской таможни по правоохранительной деятельности Максим Степанов. - Заказ препаратов осуществляется гражданами посредством через интернет.

Сотрудники таможни напоминают жителям Пермского края, что незаконное перемещение через таможенную границу запрещенных веществ наказывается лишением свободы на срок от 3 лет и штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU