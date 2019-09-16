Команда юнармейцев из Чернушки заняла призовые места в трех дисциплинах окружной «Зарницы Поволжья»

СЕГОДНЯ 16:00 2019-09-16T16:00:03+03:00

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13 сентября на костровой поляне спортивно-оздоровительного лагеря «Самородово» состоялось торжественное закрытие и награждение победителей VII окружного финала военно-спортивной игры «Зарница Поволжья – 2019». Состязания, для участия в которых прибыло 196 сильнейших юных спортсменов из 14 регионов Приволжского федерального округа, прошли под знаком предстоящего празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Честь Пермского края отстаивали победители регионального этапа юнармейской игры «Зарница Поволжья» – команда из Чернушинского городского округа «Цвет Нации» под руководством тренера Александра Довгаля. Ребята заняли призовые места в таких дисциплинах, как снаряжение магазина автомата Калашникова (2-е место), строевая подготовка (3-е место) и пулевая стрельба (3-е место). В общем зачёте команда Пермского края заняла 7-е место.

Лидировала команда Оренбургской области, именно ей перешло знамя «Зарницы Поволжья». В призовую тройку также вошли команда Удмуртской Республики (2-е место) и юнармейцы Чувашской Республики (3-е место).

Поздравить финалистов прибыли помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир Колчин, а также руководители федеральных и региональных органов власти, силовых ведомств и другие почётные гости.

Владимир Колчин обратился к участникам финала с приветственным словом от имени полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Он отметил, что «Зарница Поволжья» по праву считается одной из визитных карточек округа: «Это самый массовый окружной общественный проект, в котором ежегодно принимает участие около 300 тыс. старшеклассников. В ходе финального этапа вы соревновались в военно-прикладных, спортивных и интеллектуальных дисциплинах, где в полной мере проявили свою выносливость, волю к победе, показали знания и командный дух. Участие в подобных соревнованиях является хорошей школой для настоящих патриотов. Дорогие ребята, воспоминания о днях, проведённых на Оренбургской земле, конкурсах и соревнованиях, новых друзьях и впечатлениях останутся с вами на всю жизнь». Также Владимир Колчин поблагодарил партнёров – Министерство обороны Российской Федерации и руководство Оренбургской области – за поддержку в организации «Зарницы Поволжья».

Все команды-участницы VII окружного финала получили подарки от полпреда Президента России в ПФО. Победителям военно-спортивной игры в командном и личном зачётах были вручены дипломы, кубки и памятные призы от имени губернатора Оренбургской области, министров регионального правительства, руководителей администрации Оренбурга, силовых ведомств и ДОСААФ России.

Отметим, в рамках «Зарницы Поволжья – 2019» для участников также прошли познавательные экскурсии, они познакомились с настоящим армейским бытом на базе войсковой части № 33860. Кроме того, во время тематических дней ребятам рассказали о ярких страницах военной истории Отечества, они смогли поучаствовать в живых диалогах с ветеранами боевых действий, виртуально пройти дорогами Бессмертного полка.