Сотрудники пермского «УРАЛХИМа» – призеры V Всероссийской спартакиады трудящихся

СЕГОДНЯ 15:11 2019-09-16T15:11:29+03:00

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Работники филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» показали свои лучшие результаты на V Всероссийской спартакиаде трудящихся, прошедшей в Тамбове с 12 по 16 сентября. В итоге сборная Пермского края заняла 17 место из 38 команд регионов.

В программе соревнований было представлено 11 видов спорта, в которых состязались более 1000 атлетов. Спортсмены филиала «ПМУ» сражались за победу в двух из них – лёгкой атлетике и гирях. Именно последний вид принёс пермской сборной две медали. Газоспасатель филиала «ПМУ» Максим Бардин завоевал в категории до 85 кг серебро, осуществив рывок гири двумя руками по очереди 243 раза. Бронзовой медалью в такой же дисциплине среди женщин в категории свыше 63 кг награждена лаборант производственной лаборатории филиала «ПМУ» Ольга Галушко. Ей удалось произвести рывок гири 62 раза.

Легкоатлеты – аппаратчики цеха погрузки продукции филиала «ПМУ» Антон Марков и Олег Сысолетин, инженер-технолог Виктория Ермолина и специалист Елена Козицина – показали хороший результат. Женщины бежали 60 м, 400 м и 800 м; мужчины – 100 м, 400 м и 1500 м. Завершила выступления легкоатлетов эстафета в четыре этапа по 100 м. Итог – восьмое общекомандное место.

Максим Бардин, газоспасатель филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми, серебряный призёр Всероссийской спартакиады трудящихся:

– Уровень соперников был очень высок – в командах регионов было много мастеров спорта и профессионалов. Мы сделали всё, что могли: все в команде Пермского края показали свои личные рекорды и выполнили задачи на 120 процентов!

Напомним, в августе 2019 года в Пермском крае прошёл региональный этап Спартакиады трудящихся. Тогда команда филиала «ПМУ» заняла первые командные места в шести видах спорта из одиннадцати, став лучшей в группе предприятий численностью менее 1000 человек. Из победителей региональной спартакиады сформировали сборную для участия во всероссийских соревнованиях. Кроме работников пермского «УРАЛХИМа» в неё вошли сотрудники ПАО «Протон – Пермские моторы», пермского отделения №6984 ПАО «Сбербанк России» и пермского филиала АО «Гознак».

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми, член Совета по физической культуре и спорту при губернаторе Пермского края:

– Спортивные традиции филиала «ПМУ» очень сильны. Предприятие живёт насыщенной спортивной жизнью: заводская спартакиада проходит по 15 видам, сотрудники «ПМУ» побеждают на соревнованиях самых разных уровней. Опыт показывает – успехи наших работников в спорте напрямую влияют на производительность труда и сплачивают коллектив. Выражаю благодарность Министерству физической культуры и спорта Пермского края за предоставленную спортсменам филиала «ПМУ» возможность выступить на соревнованиях российского уровня.