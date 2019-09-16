2019-09-16T15:12:50+03:00
Общество

Фонд капитального ремонта проверит дом с трещиной на Комсомольском проспекте

Помимо трещин в доме имеются и другие нарушения
Лилия Абибулаева
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Фонд капитального ремонта опубликовал опровержение предоставленной компанией «Верхнекампроект» информацией о разработанной проектно-сметной документации для капитального ремонта многоквартирного дома по адресу Пермь, Комсомольский проспект, 31а. Специалисты отметили, что в компании не предоставили сведения о сквозной трещине на фасаде дома, и как следствие не предусмотрены необходимые мероприятия по ее устранению.

Помимо сквозной трещины, в проектно-сметной документации присутствуют и другие нарушения.

- Фонд настоящего времени ведет переписку с Подрядчиком о необходимости внесения изменений в проектно-сметную документацию по ремонту входных групп, перечню противоаварийных мероприятий, а также внесению информации по перекрытиям в результаты комплексного обследования дома в рамках гарантийных обязательств по договору. Однако Подрядчик в этих требованиях на сегодняшний день отказывает, - сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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