2019-09-16T13:44:58+03:00
Общество

В социальных учреждениях Прикамья появится высокоскоростной интернет

Планируют подключить 70 учреждений
Лилия Абибулаева
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--Фото: Александр ГЛУЗ
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До конца 2019 года современную связь проведут в организации социальной сферы Александровска, Березников, Губахи, Лысьвы, Перми, Горнозаводского, Еловского, Кунгурского, Нытвенского, Ординского, Соликамского, Чусовского, Чурдынского и других районов края.

Высокоскоростной интернет будет проведен в территориальные отделы Министерства соцразвития Пермского края, центры занятости населения, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, социально-реабилитационные центры, отделы опеки, психоневрологические интернаты, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также в центры для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Пропускная способность канала связи для обеспечения доступа к глобальной сети составит до 100 Мбит/с. Также в каждом учреждении будут установлены точки беспроводного доступа Wi-Fi.

- Министерство информационного развития и связи уделяет особое внимание подключению к интернету соцобъектов. Доступ к высокоскоростному интернету уравнивает возможности людей, живущих в городе и в селе. Например, подключение к интернету ФАПов и поликлиник даёт возможность врачам оформлять медицинскую документацию в электронном виде, назначать консультацию узкого специалиста по видеосвязи. Кроме того, если интернет приходит в соцучреждение населённого пункта, то создаются технические условия, чтобы остальные жители тоже могли пользоваться интернетом, – отметил Игорь Никитин министр информационного развития и связи Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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