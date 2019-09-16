2019-09-16T10:51:50+03:00
Происшествия

В Перми сотрудники полиции спасли мужчину с Коммунального моста

Предположительно он пытался совершить суицид
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Инцидент произошел днем в субботу, 14 сентября, в Ленинском районе Перми. На Коммунальном мосту пермяки заметили подозрительного мужчину. Очевидцы предположили, что он может совершить суицид, и вызвали сотрудников полиции.

Стражи порядка вовремя подоспели к месту ЧП и уговорили его не совершать необдуманный поступок. Мужчину задержали для выяснения причин поступка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми прохожий успел поймать женщину, которая пыталась спрыгнуть с моста. В социальных сетях появилось видео, на котором случайный прохожий успевает спасти женщину-самоубийцу. На кадрах, сделанных видеорегистратором, видно, как женщина пытается перелезть через перила Камского моста. Прохожий, увидев это, бросился вперед и успел ухватить самоубийцу. На помощь тут же кинулись водители из проезжавших мимо машин. Общими усилиями ее удалось затянуть обратно на тротуар.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В социальных учреждениях Прикамья появится высокоскоростной интернет
В Перми в микрорайоне Парковый может появиться спорткомплекс с бассейном
«Уходил от столкновения». Стали известны подробности ДТП с такси в Перми
В Перми на трассе загорелся пассажирский автобус
У пермяка заберут спортивный автомобиль в счет долга
«Как сквозь землю провалилась». Жительница Екатеринбурга при странных обстоятельствах пропала в Прикамье
В Перми до конца года организуют еще около 50 ярмарок
В Перми с высоты упал 31-летний мужчина
Житель Прикамья на 10 лет отправится в колонию за убийство собутыльника
В Прикамье мужчина пронес наркотики в зал судебного заседания
В Пермском крае на пожаре погиб мужчина
Молодые актеры из Пермского края помогут тяжелобольным детям
В Перми пройдет «горячая линия» по вопросам ЖКХ
За кражу 50 тысяч у родственника жителя Прикамья отправили за решетку
«Машину смяло, как консервную банку». На трассе в Прикамье пострадал 8-летний ребенок
В нескольких частных детских садах Прикамья выявили нарушения
В Перми обустроят еще одну площадку для выгула собак
Пермский ФК «Звезда» одержал победу над «Волгой»
В Прикамье ожидаются похолодание и дожди
В Перми появилось граффити с изображением Децла
"Врачи говорили, что из комы дочка не выйдет". Мама тяжелобольной девочки борется за нее 9 лет
Написали на шарах послания и отпустили в небо: в Перми почтили память погибших при крушении «Боинга»
В Перми автомобиль такси придавило столбом