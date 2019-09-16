В Перми сотрудники полиции спасли мужчину с Коммунального моста

СЕГОДНЯ 10:51 2019-09-16T10:51:50+03:00

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Инцидент произошел днем в субботу, 14 сентября, в Ленинском районе Перми. На Коммунальном мосту пермяки заметили подозрительного мужчину. Очевидцы предположили, что он может совершить суицид, и вызвали сотрудников полиции.

Стражи порядка вовремя подоспели к месту ЧП и уговорили его не совершать необдуманный поступок. Мужчину задержали для выяснения причин поступка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми прохожий успел поймать женщину, которая пыталась спрыгнуть с моста. В социальных сетях появилось видео, на котором случайный прохожий успевает спасти женщину-самоубийцу. На кадрах, сделанных видеорегистратором, видно, как женщина пытается перелезть через перила Камского моста. Прохожий, увидев это, бросился вперед и успел ухватить самоубийцу. На помощь тут же кинулись водители из проезжавших мимо машин. Общими усилиями ее удалось затянуть обратно на тротуар.

ИСТОЧНИК KP.RU