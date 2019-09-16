2019-09-16T12:53:43+03:00
Общество

В Перми до конца года организуют еще около 50 ярмарок

Самой масштабной из прошедших стала «Большая пермская дегустация»
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: администрация ПермиФото: администрация Перми
Изменить размер текста:

До конца года в разных района Перми пройдут еще 50 ярмарок. На прошедшей неделе в Перми работали 4 ярмарки: две в микрорайоне Закамск, на улице Ласьвинской и на пересечении улиц Липатова и Маршала Рыбалко, и на площади Дружбы, а самая масштабная на городской эспланаде.

На «Большой пермской дегустации» можно было приобрести продукты пермских производителей, на кулинарных мастер-классах приготовить здоровую и вкусную еду, а в гриль-зоне прошли дегустации обжаренных на гриле овощей, сыров, колбасок, мяса. А также попробовать борщ, которого сварили 100 литров. На эспланаде побывал и глава города Дмитрий Самойлов.

- Эспланада заиграла новыми красками – гастрономическими. Считаю, что это очень удачный формат, при котором выигрывают все: и производители, и жители, которые могут приобрести свежие мясные продукты, - отметил на своей странице в Instagram глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В социальных учреждениях Прикамья появится высокоскоростной интернет
В Перми в микрорайоне Парковый может появиться спорткомплекс с бассейном
«Уходил от столкновения». Стали известны подробности ДТП с такси в Перми
В Перми на трассе загорелся пассажирский автобус
У пермяка заберут спортивный автомобиль в счет долга
«Как сквозь землю провалилась». Жительница Екатеринбурга при странных обстоятельствах пропала в Прикамье
В Перми сотрудники полиции спасли мужчину с Коммунального моста
В Перми с высоты упал 31-летний мужчина
Житель Прикамья на 10 лет отправится в колонию за убийство собутыльника
В Прикамье мужчина пронес наркотики в зал судебного заседания
В Пермском крае на пожаре погиб мужчина
Молодые актеры из Пермского края помогут тяжелобольным детям
В Перми пройдет «горячая линия» по вопросам ЖКХ
За кражу 50 тысяч у родственника жителя Прикамья отправили за решетку
«Машину смяло, как консервную банку». На трассе в Прикамье пострадал 8-летний ребенок
В нескольких частных детских садах Прикамья выявили нарушения
В Перми обустроят еще одну площадку для выгула собак
Пермский ФК «Звезда» одержал победу над «Волгой»
В Прикамье ожидаются похолодание и дожди
В Перми появилось граффити с изображением Децла
"Врачи говорили, что из комы дочка не выйдет". Мама тяжелобольной девочки борется за нее 9 лет
Написали на шарах послания и отпустили в небо: в Перми почтили память погибших при крушении «Боинга»
В Перми автомобиль такси придавило столбом