В Перми до конца года организуют еще около 50 ярмарок

СЕГОДНЯ 10:42 2019-09-16T12:53:43+03:00

Изменить размер текста: A A

До конца года в разных района Перми пройдут еще 50 ярмарок. На прошедшей неделе в Перми работали 4 ярмарки: две в микрорайоне Закамск, на улице Ласьвинской и на пересечении улиц Липатова и Маршала Рыбалко, и на площади Дружбы, а самая масштабная на городской эспланаде.

На «Большой пермской дегустации» можно было приобрести продукты пермских производителей, на кулинарных мастер-классах приготовить здоровую и вкусную еду, а в гриль-зоне прошли дегустации обжаренных на гриле овощей, сыров, колбасок, мяса. А также попробовать борщ, которого сварили 100 литров. На эспланаде побывал и глава города Дмитрий Самойлов.

- Эспланада заиграла новыми красками – гастрономическими. Считаю, что это очень удачный формат, при котором выигрывают все: и производители, и жители, которые могут приобрести свежие мясные продукты, - отметил на своей странице в Instagram глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU