За кражу 50 тысяч у родственника жителя Прикамья отправили за решетку

СЕГОДНЯ 08:18 2019-09-16T08:18:18+03:00

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В Юрлинском суде вынесли приговор местному жителю за кражу 50 тысяч рублей с банковской карты своего родственника. Следователи выяснили, что оба мужчины пьяные приехали домой на такси. Гость попросил хозяина расплатиться с таксистом и передал свою банковскую карту, а сам зашел в дом и уснул.

На переданной карте денег не оказалось. Злоумышленник решил взять у гостя другую карточку. Расплатившись с водителем, мужчина решил присвоить оставшиеся на счету деньги себе и телефон. На карте было около 50 тысяч рублей.

Утром, когда потерпевший заметил пропажу, хозяин квартиры сказал, что ограбление совершил таксист. Однако, обнаружив, что со счета сняты все деньги, гость заподозрил своего родственника.

Виновного, в совокупности в с преступлением, за которое он был осужден раньше, приговорили к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU