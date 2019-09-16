2019-09-16T08:18:18+03:00
Происшествия

За кражу 50 тысяч у родственника жителя Прикамья отправили за решетку

Ближайшие 5 лет он проведет в колонии строгого режима
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Юрлинском суде вынесли приговор местному жителю за кражу 50 тысяч рублей с банковской карты своего родственника. Следователи выяснили, что оба мужчины пьяные приехали домой на такси. Гость попросил хозяина расплатиться с таксистом и передал свою банковскую карту, а сам зашел в дом и уснул.

На переданной карте денег не оказалось. Злоумышленник решил взять у гостя другую карточку. Расплатившись с водителем, мужчина решил присвоить оставшиеся на счету деньги себе и телефон. На карте было около 50 тысяч рублей.

Утром, когда потерпевший заметил пропажу, хозяин квартиры сказал, что ограбление совершил таксист. Однако, обнаружив, что со счета сняты все деньги, гость заподозрил своего родственника.

Виновного, в совокупности в с преступлением, за которое он был осужден раньше, приговорили к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье мужчина пронес наркотики в зал судебного заседания
В Пермском крае на пожаре погиб мужчина
Молодые актеры из Пермского края помогут тяжелобольным детям
В Перми пройдет «горячая линия» по вопросам ЖКХ
«Машину смяло, как консервную банку». На трассе в Прикамье пострадал 8-летний ребенок
В нескольких частных детских садах Прикамья выявили нарушения
В Перми обустроят еще одну площадку для выгула собак
Пермский ФК «Звезда» одержал победу над «Волгой»
В Прикамье ожидаются похолодание и дожди
В Перми появилось граффити с изображением Децла
"Врачи говорили, что из комы дочка не выйдет". Мама тяжелобольной девочки борется за нее 9 лет
Написали на шарах послания и отпустили в небо: в Перми почтили память погибших при крушении «Боинга»
В Перми автомобиль такси придавило столбом