В Перми сократилось число лабораторий по приему клещей в выходные

СЕГОДНЯ 17:15 2019-09-14T17:17:46+03:00

В выходные проверить клеща можно будет на ул. КИМ, 64. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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Роспотребнадзор по Пермскому краю сообщил об изменении в графике работы пунктов по приему клещей в Перми в выходные дни. Так, с 13 сентября проверить клеща в субботу и воскресенье можно будет только в одном пункте – медицинском центре «Философия красоты» по ул. КИМ, 64, телефон 260-60-60.

Раньше принести клеща в выходные дни можно было в четырех пунктах – помимо ул. КИМ, 64, также по ул. Сысольская, 4, ул. Лебедева, 26 и ул. Восстания, 39. Сезонные лаборатории по этим адресам сейчас работают только в будние дни.

С начала сезона в медицинские организации Пермского края обратились почти 20 тысяч пострадавших от укусов клещей, из них 3,5 тысячи – дети. По результатам лабораторных исследований, 1,5 процента клещей оказались инфицированы клещевым энцефалитом, 39,7 процентов – боррелиозом, 4,8 процента – моноцитарным эрлихиозом, 1,4 процент – гранулоцитарным анаплазмозом.

ИСТОЧНИК KP.RU