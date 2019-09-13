2019-09-13T12:15:22+03:00
Происшествия

Пермячку, которая продавала дырявые презервативы, осудили

Ей дали 450 часов обязательных работ
Елена КОНОВА
Поделиться:
--Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Перми осудили 21-летнюю девушку. Она закупала в интернете презервативы - всего 25 коробок, в котором находилось около 14,1 тысяч упаковок. А в каждой упаковке - по три презерватива.

- Она покупала резиновые изделия оптом по рублю за штуку, а реализовывала дороже в несколько раз, - сообщает издание "Рифей-Пермь". - Контрафактным товаром у нее был забит весь офис от пола до потолка.

Одну из партий она продала сотруднику полиции, который действовал под прикрытием в рамках мероприятия «Проверочная закупка».

- Кроме того, осужденная причинила правообладателю товарного знака материальный ущерб в размере более 1 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В отношении девушки следователи возбудили уголовное дело по статьям «сбыт фальсифицированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере» и «незаконное использование чужого товарного знака, если деяние причинило крупный ущерб».

Суд приговорил ее к 450 часам обязательных работ. Также она обязана выплатить 1,4 миллиона рублей владельцу товарного знака.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пермский завод «УРАЛХИМа» провел ремонт
«Поможем всем миром». Жители Прикамья хотят собрать деньги водителю почтовой машины, который инсценировал ограбление
Выходные в Перми ожидаются дождливыми и прохладными
В Перми третьеклассник сломал на школьном стадионе ногу
На годовалого ребенка в Перми упали футбольные ворота
«Ростелеком» запустил в пермской школе пилотный проект «Умный свет»
«Увезли в больницу». В Перми в детском садике 5-летний мальчик получил травму головы
В Перми на женщину напала стая бродячих собак
В Перми трое мужчин отравились неизвестным ядом
«После исчезновения у мужа случился инсульт». Волонтеры продолжают поиски пропавшей женщины
Отключение воды в сентябре 2019 в Перми: воды не будет в нескольких районах города
В Перми загорелся "Мерседес" после столкновения с «Субару»
В Прикамье автоледи сбила 10-летнего мальчика
В Прикамье 20-летнего парня осудили за секс с 15-летней девочкой
«Пил пиво за рулем». В Перми пьяный водитель сбил велосипедиста
В Прикамье осудят сотрудников предприятия за смерть рабочих
В Перми остановлены поиски пропавшего 8-летнего мальчика
В Перми водитель «Яндекс.Такси» сбил мотоциклиста
«Так не доставайся же ты никому!». В Прикамье будут судить 21-летнего ревнивца, зарезавшего свою юную подругу
В Лысьве возбудили уголовное дело после смерти 10-летнего школьника