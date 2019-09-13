Пермячку, которая продавала дырявые презервативы, осудили

СЕГОДНЯ 12:15 2019-09-13T12:15:22+03:00

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В Перми осудили 21-летнюю девушку. Она закупала в интернете презервативы - всего 25 коробок, в котором находилось около 14,1 тысяч упаковок. А в каждой упаковке - по три презерватива.

- Она покупала резиновые изделия оптом по рублю за штуку, а реализовывала дороже в несколько раз, - сообщает издание "Рифей-Пермь". - Контрафактным товаром у нее был забит весь офис от пола до потолка.

Одну из партий она продала сотруднику полиции, который действовал под прикрытием в рамках мероприятия «Проверочная закупка».

- Кроме того, осужденная причинила правообладателю товарного знака материальный ущерб в размере более 1 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В отношении девушки следователи возбудили уголовное дело по статьям «сбыт фальсифицированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере» и «незаконное использование чужого товарного знака, если деяние причинило крупный ущерб».

Суд приговорил ее к 450 часам обязательных работ. Также она обязана выплатить 1,4 миллиона рублей владельцу товарного знака.

ИСТОЧНИК KP.RU