2019-09-12T18:40:22+03:00
Происшествия

«Так не доставайся же ты никому!». В Прикамье будут судить 21-летнего ревнивца, зарезавшего свою юную подругу

«Отелло» пытался скрыться, но его нашли через несколько часов после убийства
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Вечером 26 февраля 21-летний житель поселка Яйва встретил на улице свою 17-летнюю знакомую. Приревновав девушку, он решил: «Так не доставайся же ты никому!» - и напал на нее с ножом. Как обезумевший, он резал девушку ножом, нанося удары в различные части тела. Остановили ревнивца с ножом прохожие. Они также вызвали скорую помощь, но по пути в больницу девушка скончалась.

«Отелло» с места преступления скрылся, однако в течение нескольких часов был разыскан и задержан. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- В ходе расследования уголовного дела было допрошено более 15 свидетелей, проведено четыре судебных экспертизы, в том числе судебная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого, по результатам которой он признан вменяемым, - сообщили в следственном управлении СК России по Пермскому краю.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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