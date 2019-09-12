2019-09-12T17:31:41+03:00
Экономика

В связи с отменой ЕНВД Пермь получит около 1,3 миллиарда рублей

Эти средства будут направлены на переселение людей из аварийного жилья и повышение зарплаты бюджетникам
Ксения ОГАРЕВА
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На федеральном уровне было принято решение об отмене ЕНВД – единого налога на вмененный доход с 2021 года. В Перми было решено отменить этот налог досрочно. 3 сентября проект решения о досрочной отмене ЕНВД был внесен на рассмотрение депутатов городской думы.

Чтобы компенсировать выпадающие доходы местных бюджетов, в Пермском крае власти предусмотрели дотацию из краевого бюджета муниципалитетам на 2020 и 2021 годы. Благодаря этому Пермь за два года дополнительно получит из краевого бюджета около 1,3 миллиарда рублей. Эти средства краевой субсидии будут направлены на переселение людей из аварийного жилья, единовременную денежную выплату многодетным семьям взамен предоставления земельного участка, повышение заработной платы работников учреждений культуры и дополнительного образования.

Также сейчас городские власти решают, как компенсировать отмену ЕНВД малому и среднему бизнесу. Планируется выделять субсидии для возмещения части затрат, связанных с приобретением типового нестационарного торгового объекта и на приведение в соответствие с требованиями входных групп нежилых помещений, расположенных на первых этажах зданий центральных улиц Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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