2019-09-12T15:25:17+03:00
Общество

Прикамские паралимпийцы завоевали золото на фестивале «Пара-Крым»

В копилке Пермского края три золотых медали, одно «серебро» и одна «бронза»
Лилия Абибулаева
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Фото: Правительство ПрикамьяФото: Правительство Прикамья
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Команда параолимпийцев из Пермского края завоевали три золотых медали на спортивном фестивале «Пара-Крым 2019». Золотую медаль получили Ильдар Мугатаров (пос. Октябрьский) в забеге на 100 м, Егор Балдин (Добрянка) в заплыве на 50 м и Олеся Коньшина (Пермь) в забеге на 400 м. Также в копилке сборной Прикамья «серебро» и «бронза».

Татьяна Лоскутова из Очера заняла второе место в соревнованиях по пауэрлифтингу, Вячеслав Латышев уроженец Чусового стал третьим в заплыве на 50 м.

В общем командном зачете прикамцы заняли первое место. Вторыми стали спортсмены Московской области, третьими – представители Саратовской области. Победители получили медали и дипломы, команды-победительницы – кубки и подарки от спонсоров.

- Подобные фестивали – потенциальная возможность одолеть ступеньку от побед на краевом уровне и войти в состав российской сборной для участия в международных парасоревнованиях, - отметила председатель Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов Надежда Романова

ИСТОЧНИК KP.RU

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