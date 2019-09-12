В Прикамье осудили местного жителя за ограбление пенсионерки

СЕГОДНЯ 11:51 2019-09-12T11:51:03+03:00

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В Пермском крае суд Юрлинского района вынес приговор местному жителя, который украл у пенсионерки 26 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что ограбление произошло у здания окружной больницы. Злоумышленник увидел, что женщина, выходит из такси и расплачивается. Мужчина посмотрел, куда пенсионерка положила кошелек, подошел к ней и предложил проводить до больницы. Сопровождая женщину, он незаметно вытащил из ее одежды бумажник. Позже, осмотрев его, обнаружил 26 тысяч рублей, которые присвоил себе.

По горячим следам сотрудники полиции задержали злоумышленника, который признался в содеянном и частично возместил причиненный ущерб.

Оказалось, что мужчина не отбыл наказание по еще одному преступлению. В совокупности суд приговорил злоумышленника к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU