Благодаря нацпроекту зарплата на пермском предприятии выросла на 8%

СЕГОДНЯ 10:53 2019-09-12T10:53:08+03:00

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11 сентября на заседании Правительства Пермского края обсудили реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в регионе.

Губернатор Пермского края Максим Решетников напомнил, что целью проекта является повышение конкурентоспособности предприятий за счёт внедрения в производство современных технологий и правильной организации труда: «Это не значит, что люди дольше работают. Это значит, что они за это время делают работу более эффективно. Прежде всего за счёт оптимизации производственных процессов, а именно внутреннего взаимодействия на предприятии. Этот проект даёт плюсы не только экономике самих компаний, но, и это главное, сотрудникам, потому что участие в проекте предусматривает постоянное повышение квалификации, обучение и, как следствие, увеличение заработной платы».

На реализацию проекта в текущем году будет направлено более 240 млн рублей, из которых 235 млн – средства федерального бюджета.

По данным Министерства промышленности, предпринимательства и торговли, на сегодняшний день в проекте принимает участие 55 предприятий, ещё 14 ожидают проведения аудита. Всего до конца 2019 года в проект должно войти 69 компаний. По словам губернатора, важно, что к проекту присоединяются новые отрасли, в частности сельское хозяйство. Теперь проект реализуется на птицефабрике «Пермская».

К 2024 году к проекту по повышению производительности труда планируется подключить 141 предприятие. Как отметил заместитель председателя Правительства Пермского края – министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов, каждое предприятие берёт на себя обязательство достичь роста производительности труда в последующие три года на 10, 15 и 30% к базовым показателям соответственно. «Для нас участие в национальном проекте – это в первую очередь повышение конкурентоспособности предприятий, опережающее развитие и внедрение новых технологий, а также повышение квалификации персонала и заработной платы работников», – подчеркнул министр.

Например, на предприятии «Уралбумага» по ходу реализации проекта выработка на одного сотрудника выросла на 9,5%, серьёзно снизились объёмы незавершённого производства – на 62%, а средняя заработная плата выросла на 8% – практически вдвое против инфляции.

Ещё один участник – Очёрский машиностроительный завод – вошёл в проект в апреле 2019 года. За это время на пилотном потоке по производству металлоконструкций незавершённое производство снизилось на 20%, производительность труда возросла на 30%, а время протекания процессов сократилось на 20%. В рамках субсидии обучено 7% сотрудников. «Проект позволяет нам обратить внимание на те вещи, на которые мы не обращали внимания, но которые позволяют нам двигаться в ногу со временем, повышать производительность, – отметил генеральный директор Очёрского машиностроительного завода Александр Надеждин и добавил: – Важно, что, когда повышается производительность, снижается себестоимость, а это значит, что мы становимся более конкурентоспособными».

Отметим, в рамках реализации нацпроекта по повышению производительности труда реализуются три направления господдержки предприятий: адресная поддержка с акцентом на создание производственных потоков-образцов, в том числе с использованием «фабрики процессов»; системные меры поддержки, включающие программы обучения управленческих кадров, инструменты развития экспортного потенциала и льготные займы Фонда развития промышленности, а также субсидии на повышение квалификации, обучение и переобучение персонала в целях обеспечения роста производительности труда.

В частности, на переобучение сотрудников компаний-участников нацпроекта в 2019 году заложено 111,6 млн рублей. Планируется обучить 6 тыс. человек по 32 специальностям. Более 2,5 тыс. специалистов уже прошли обучение, предприятиям субсидировано 44,2 млн рублей. Алексей Чибисов подчеркнул, что потребности предприятий в повышении квалификации, подготовке и переподготовке кадров в 2018–2019 годах на 95% обеспечены ресурсами пермских образовательных учреждений. Это позволяет сократить издержки на командировки и оплату проживания сотрудников за пределами региона и повысить уровень компетенций региональных образовательных учреждений.

По словам ректора Пермского национального исследовательского политехнического университета Анатолия Ташкинова, на данный момент идёт работа над созданием «Фабрики процессов» по переобучению персонала: «Она позволит нам имитировать реальные процессы и наглядно демонстрировать эффекты от внедрения инструментов и технологий бережливого производства. Разумеется, совместно с Региональным центром компетенций мы будем обучать на "Фабрике процессов" не только специалистов, но и студентов».

Напомним, с 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная, в 2018 году получившая статус национального проекта федеральная программа «Производительность труда». Участие в проекте обеспечивает предприятиям серьёзные меры поддержки. Речь не только о создании и развитии бережливого производства, но и о цифровизации и автоматизации труда. Также выделяются субсидии на обучение специалистов и создание так называемых центров компетенций.