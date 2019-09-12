2019-09-12T10:41:14+03:00
Общество

СИБУР приглашает жителей Перми принять участие в экоквесте «Чистые игры»

Организаторы обещают, что победителю достанется ценный приз
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21 сентября во Всемирный день чистоты десятки тысяч неравнодушных людей по всему миру выйдут на субботники, чтобы сделать нашу планету чище. При поддержке СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» Пермь присоединяется к мировому движению. В этот день в рамках международной экологической акции «Сделаем!2019» в городе пройдет экоквест «Чистые игры», где любой желающий сможет побороться за ценный приз.

Цель «Чистых игр» — за установленное время собрать как можно больше отходов и получить максимальное количество баллов. За каждый собранный мешок сырья команда получает очки. Дополнительные баллы начисляются, если игроки приносят отсортированный мусор, находят необычные артефакты, ставят в приложении квеста геотеги убранных мест, отгадывают загадки в викторине и участвуют в фотоохоте.

Станислав Каспаров, директор обеспечения поддержки бизнеса в регионах присутствия СИБУРа отметил: «”Чистые игры” — отличная экологическая инициатива, которая учит людей ответственно относиться к эколгии и сортировать отходы. Это отличная возможность взглянуть на пластик по-новому, как на ценный ресурс с огромным потенциалом, который может использоваться снова и снова, превращаясь в новые полезные вещи. Главное — сдавать его на переработку. Присоединяйтесь к экологической активности, помогайте беречь нашу окружающую среду. С днем чистоты!»

По правилам квеста участники делятся на команды до четырех человек. Принять участие могут все желающие в любом возрасте (дети до 14 лет должны быть в сопровождении взрослых). Можно объединиться в команду с друзьями, семьей, коллегами или присоединиться к одной из существующих команд прямо перед стартом квеста. Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте.

Старт игры в 11:00 в микрорайоне Парковом на берегу реки Мулянка по адресу: ул. 2-я Мулянская, 17, ост. Красный Октябрь, ул. Куфонина.

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