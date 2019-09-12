СЕГОДНЯ 10:07 2019-09-12T10:07:53+03:00

Злоумышленник одевался в черную одежду, на голове всегда был капюшон [Видео]

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Сотрудники полиции задержали 38-летнего ранее судимого пермяка. Злоумышленник нападал на женщин сзади и грабил их.

В ходе следствия оперативники выяснили, что мужчина подходил к женщинам сзади, срывал ювелирные украшения с шеи и убегал. В основном преступления он совершал в микрорайоне Крохалева, затем скрывался в логу. Мужчина всегда надевал черную одежду с капюшоном.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/731620" frameborder="0"></iframe> Пермская полиция ищет потерпевших от рук серийного грабителя.

Последний раз он напал на 66-летнюю пермячку. После этого его задержали сотрудники полиции.

В отношении него возбуждено несколько уголовных дел. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

В настоящее время полицейские подозревают мужчину в четырех эпизодах противоправной деятельности. Оперативники просят потерпевших откликнуться. Если Вы пострадали от действий этого гражданина, звоните по телефонам: 8 (999) 363- 56-14 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU