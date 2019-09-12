Пермская полиция ищет потерпевших от рук серийного грабителя
Сотрудники полиции задержали 38-летнего ранее судимого пермяка. Злоумышленник нападал на женщин сзади и грабил их.
В ходе следствия оперативники выяснили, что мужчина подходил к женщинам сзади, срывал ювелирные украшения с шеи и убегал. В основном преступления он совершал в микрорайоне Крохалева, затем скрывался в логу. Мужчина всегда надевал черную одежду с капюшоном.
Пермская полиция ищет потерпевших от рук серийного грабителя.
Последний раз он напал на 66-летнюю пермячку. После этого его задержали сотрудники полиции.
В отношении него возбуждено несколько уголовных дел. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.
В настоящее время полицейские подозревают мужчину в четырех эпизодах противоправной деятельности. Оперативники просят потерпевших откликнуться. Если Вы пострадали от действий этого гражданина, звоните по телефонам: 8 (999) 363- 56-14 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU