2019-09-12T09:39:41+03:00
Происшествия

«Малыш стучал ручонками в окно, а за ним - пламя». Водитель «скорой помощи» спас мальчика из пожара

Возгорание из-за неисправной розетки произошло частном доме в Пермском крае
Алена ОВЧИННИКОВА
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Герой Николай Осенков на фото с внучкой. Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.Герой Николай Осенков на фото с внучкой. Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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В поселке Октябрьский Пермского края водитель «скорой помощи» спас шестилетнего мальчика из горящего дома. ЧП в одном из частных домов произошло 8 сентября.

- Когда на место прибыли пожарные подразделения, горел навес и стены внутри дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - Площадь пожара составила 60 кв.метров. В тушении принимали участие 8 человек личного состава, 4 ед.техники.

До приезда пожарных 57-ми летний водитель «скорой помощи» Николай Осенков взломал топором входную дверь и вывел в безопасное место шестилетнего мальчика.

- Я с женой находился в огороде, вдруг услышал стук, - рассказал герой. - Посмотрел, в окне соседнего дома стоял ребенок и ручонками стучал в стекло, внутри были видны языки пламени.

Не задумываясь, мужчина подбежал к соседнему дому, взял топор и выломал дверь. Мальчик с ковшом воды в руках стоял и смотрел на спасителя, а в углу дома горели диван, стена и розетка.

Выведя мальчика на улицу, мужчина до приезда пожарных пытался сбить пламя. Благодаря решительным его действиям пожар обошелся без пострадавших, и удалось не допустить распространения огня на соседний дом. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электророзетки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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