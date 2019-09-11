Пермяков ожидают самые теплые дни этой осени

СЕГОДНЯ 19:09 2019-09-11T19:09:57+03:00

По прогнозам, в четверг, 12 сентября, столбики термометров поднимутся до +22 градусов

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На этой неделе в Прикамье пришла «золотая осень». Днем температура воздуха поднимается выше отметки в +20 градусов, радует теплое солнце и отсутствие дождей. С четверга столбик термометра, по прогнозам синоптиков, достигнет +22 градусов. Солнечная погода сохранится, осадков не ожидается. Такие практически летние дни должны продержаться вплоть до воскресенья, когда температура чуть понизится.

В понедельник, 16 сентября, в регион вернутся дожди, заметно похолодает. Таким образом, со следующей недели Прикамье ожидает по-настоящему осенняя погода. По данным сервиса «Gismeteo», дневная температура будет держаться на уровне +8-+10 градусов. В начале октября на улице и вовсе будет +4.

Напомним, отопительный сезон в Перми стартовал 5 сентября. Сначала батареи начали нагреваться в учреждениях социальной сферы – больницах, школах, детских садах. С 9 сентября тепло стало поступать в жилые дома.

ИСТОЧНИК KP.RU