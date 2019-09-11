В Пермском крае снизилось количество аварий с участием детей

СЕГОДНЯ 15:46 2019-09-11T15:46:37+03:00

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В УГИБДД по Пермскому краю подвели итоги детской аварийности за 8 месяцев с начала 2018 года. За этот период произошло 274 аварии с участием детей, 313 детей получили травмы, трое погибли. Однако по сравнению с показателями прошлого года сотрудники Госавтоинспеции отмечают снижение детской аварийности.

Это стало возможным во многом благодаря эффективному взаимодействию органов власти, анализу ситуации и четкому исполнению задач проекта «Безопасные и качественные дороги»

Тем не менее, беспокойство у сотрудников ГИБДД вызывают дети-водители.

- Количество ДТП с участием детей, которые произошли по вине взрослых, снизилось на 50%, - отметил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю полковника полиции Алексей Карин. - Но вызывают опасения дети-водители. По их вине произошло 5 ДТП, в которых пострадали 5 подростков. Статистика показывает, что дети, не имея твердых навыков поведения на дороге, не могут ориентироваться на в сложной дорожной обстановке.

Также в УГИБДД отметили, что за данный период произошло 255 аварий с участием автобусов. При небольшом снижении количества аварий, на 67% увеличилось число пострадавших в них людей. Для предотвращения и профилактики ДТП сотрудники ГИБДД проводят оперативно-профилактические мероприятия «Автобус».

Значительная часть аварий происходит по вине пьяных водителей. В Госатоинспекции отмечают, что жители Прикамья могут всегда сообщить о пьяном водителе. Для этого необходимо позвонить по телефону дежурной части: 246-79-00, о нарушениях, допущенных водителями пассажирского транспорта необходимо сообщить по телефону: 246-74-17.

ИСТОЧНИК KP.RU