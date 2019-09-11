Пермяков просят стать донорами крови для молодого отца

СЕГОДНЯ 14:10 2019-09-11T14:10:52+03:00

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Родственники и друзья Алексея Шаркунова, который недавно стал отцом, обратились к пермякам за помощью.

Алексей лежит в реанимации в тяжелом состоянии. Ему срочно нужна кровь второй отрицательной группы. Также принимают кровь первой положительной группы.

Сдать кровь можно в Пермской краевой станции переливания крови на улице Лебедева,54.

Для сдачи крови необходимо:

1. Паспорт + прописка (постоянная/ временная) в Пермском крае давностью более 6 месяцев

2. Накануне и в день сдачи крови не употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. Натощак сдавать кровь не нужно!

3. За 48 часов не употреблять спиртные напитки.

4. За 2 часа до сдачи крови не курить!

5. Позавтракать – каша на воде без масла, отварная телятина, рыба не жирных сортов, хлеб, сухари, сушки, овощи и фрукты. Пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду.

Необходимо сказать, для кого вы сдаете кровь.

ИСТОЧНИК KP.RU