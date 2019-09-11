Пермяков просят стать донорами крови для молодого отца
Родственники и друзья Алексея Шаркунова, который недавно стал отцом, обратились к пермякам за помощью.
Алексей лежит в реанимации в тяжелом состоянии. Ему срочно нужна кровь второй отрицательной группы. Также принимают кровь первой положительной группы.
Сдать кровь можно в Пермской краевой станции переливания крови на улице Лебедева,54.
Для сдачи крови необходимо:
1. Паспорт + прописка (постоянная/ временная) в Пермском крае давностью более 6 месяцев
2. Накануне и в день сдачи крови не употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. Натощак сдавать кровь не нужно!
3. За 48 часов не употреблять спиртные напитки.
4. За 2 часа до сдачи крови не курить!
5. Позавтракать – каша на воде без масла, отварная телятина, рыба не жирных сортов, хлеб, сухари, сушки, овощи и фрукты. Пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду.
Необходимо сказать, для кого вы сдаете кровь.
ИСТОЧНИК KP.RU