2019-09-11T12:19:15+03:00
Происшествия

В ЦВО прокомментировали посадку военного самолета в аэропорту Перми

В самолете обнаружили неисправность
Елена КОНОВА
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Военные прокомментировали сообщения об аварийной посадке МиГ-31 в Перми.

Источник в правоохранительных органах сообщил нам, что днем 10 сентября в аэропорту Перми объявили тревогу. Сначала поступило сообщение о возгорании левого двигателя самолета МиГ-31. Когда самолет приземлился, выяснилось, что экипаж обнаружил техническую неисправность.

- Пострадавших при ЧП не было, - добавил наш собеседник. - Самолет отбуксировали на территорию военной части «Сокол». Сейчас специалисты устанавливают причину неисправности.

Между тем, информацию о ЧП прокомментировали и в ЦВО.

- Самолет после выполнения планового учебно-тренировочного полета совершил штатную посадку на аэродром базирования в Перми, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. - При проведении обязательного послеполетного осмотра обнаружена неисправность, которая в настоящее время устранена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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