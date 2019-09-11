2019-09-11T10:53:59+03:00
Происшествия

Стало известно, где была пропавшая в Прикамье 15-летняя девочка

Она ушла из дома после ссоры с отцом
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

15-летняя девочка ушла из дома в Чусовом 10 сентября. Знакомые школьницы рассказали, что последний раз ее видели около поликлиники. Она забрала результаты анализов, зашла домой, переоделась, написала подругам прощальное смс, в котором просила не искать ее, и пропала.

Перед тем, как уйти из дома девушка созвонилась с отцом. Родственники немного поругались. Сейчас отец в панике разыскивает дочь. Ему помогают волонтеры и учителя школы, где учится Лиза.

Родственники, друзья, учителя школы, где она учится, волонтеры и полиция бросились на поиски пропавшей. Вечером того же дня школьницу нашли.

Девочка была жива и здорова. Друг пропавшей рассказал, что все это время школьница была в Чусовом, она пряталась от полиции. Ее поймали на заправке и отправили в полицию.

Раньше 15-летняя девочка никогда не убегала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЦВО прокомментировали посадку военного самолета в аэропорту Перми
Житель Прикамья изнасиловал трех несовершеннолетних девочек в Удмуртии
В Перми совершил аварийную посадку военный самолет
ПЗСП в партнерстве с компанией «Дедал» начал строительство нового дома на ул. Екатерининская, 177а
Житель Прикамье попался на выращивании конопли
В Пермском крае усилят работу над восстановлением и сохранением лесов
В Прикамье 19-летний парень сломал знакомому ребра
Мошенники рассылают пермякам квитанции от имени налоговой
В Прикамье мужчина на три года отправится за решетку за кражу алкоголя
В лесах Перми пройдет День открытых дверей
Пермяков напугала змея в центре города
В Прикамье на трассе перевернулась фура
В Прикамье рабочий получил 500 тысяч за травму на производстве
В Прикамье 15-летняя девочка, написавшая прощальную смс-ку, найдена живой
В Перми осудили 18 мошенников, обманувших более 200 бизнесменов
В Прикамье волонтеры объявили срочный сбор на поиски 15-летней школьницы