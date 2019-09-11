Стало известно, где была пропавшая в Прикамье 15-летняя девочка

СЕГОДНЯ 10:42 2019-09-11T10:53:59+03:00

Она ушла из дома после ссоры с отцом

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15-летняя девочка ушла из дома в Чусовом 10 сентября. Знакомые школьницы рассказали, что последний раз ее видели около поликлиники. Она забрала результаты анализов, зашла домой, переоделась, написала подругам прощальное смс, в котором просила не искать ее, и пропала.

Перед тем, как уйти из дома девушка созвонилась с отцом. Родственники немного поругались. Сейчас отец в панике разыскивает дочь. Ему помогают волонтеры и учителя школы, где учится Лиза.

Родственники, друзья, учителя школы, где она учится, волонтеры и полиция бросились на поиски пропавшей. Вечером того же дня школьницу нашли.

Девочка была жива и здорова. Друг пропавшей рассказал, что все это время школьница была в Чусовом, она пряталась от полиции. Ее поймали на заправке и отправили в полицию.

Раньше 15-летняя девочка никогда не убегала.

ИСТОЧНИК KP.RU