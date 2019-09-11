В Перми совершил аварийную посадку военный самолет

СЕГОДНЯ 09:51 2019-09-11T10:06:00+03:00

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Во вторник, 10 сентября, в пермском аэропорту «Большое Савино» экстренно сел самолет «МИГ-31». Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что самолет приземлился из-за технической неисправности.

В аэропорте объявили тревогу. Поступило сообщение о возгорание левого двигателя. Однако пожара не было. Причина экстренной посадки - техническая неисправность.

Пострадавших при ЧП не было. Самолет отбуксировали на территорию военной части «Сокол». Там определят причину неисправности.

Ранее мы писали о том, что стоматолог из Перми спасла пассажира самолета, у которого на борту случился приступ эпилепсии. 38-летняя Ольга Григорьева, стоматолог из Перми, в ночь на 11 октября 2018 летела из Сочи домой. Вдруг она услышала крик бортпроводницы: «На борту есть врач? Нужна помощь!». Оказывается, одному из пассажиров стало плохо - у него случился приступ, похожий на приступ эпилепсии. Мужчина весь посинел и начал задыхаться.

ИСТОЧНИК KP.RU