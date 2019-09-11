В Пермском крае усилят работу над восстановлением и сохранением лесов

СЕГОДНЯ 09:19 2019-09-11T10:11:00+03:00

Для этих целей в лесхозы начали поставлять спецтехнику

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Благодаря национальному проекту в лесхозы Прикамья начали поставлять лесопожарную и сельскохозяйственную технику и оборудование. Всего должны привезти около 50 единиц новой техники. На данный момент уже поступили 4 трактора, 21 бензиновый кусторез, 5 лесных плугов, 1 тягач и 1 автогидроподъемник.

Новая техника позволит повысить эффективность работ по восстановлению и сохранению лесов. По словам главы Пермского края, регион богат лесами и этот ценный ресурс необходимо оберегать.

- В Чусовской лесхоз поступили 2 плуга, 1 колёсный трактор и 4 кустореза. В октябре придет еще 1 гусеничный трактор. До закупки приходилось нанимать технику на время проведения работ, – отметил директор Чусовского лесхоза Виталий Бобриков.

Технику закупили благодаря национальному проекту «Экология». В 2019 году из федерального бюджета выделили 75 миллионов рублей, из них 49, 9 миллионов на покупку и обновление лесопожарной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU