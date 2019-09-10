2019-09-10T11:45:00+03:00
Общество

В Перми пройдут соревнования по бердингу

Мероприятие состоится 15 сентября
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В воскресенье, 15 сентября, в Перми пройдут необычные соревнования. Детям и взрослым сотрудники управления по экологии и природопользования Перми предлагают посоревноваться в идентификации и фотографировании птиц, проживающих на территории города.

- Даже если вы узнаёте только воробьев и голубей, стоит только задуматься, и без труда можно назвать еще с десяток городских птиц, которые обычно попадают в поле нашего зрения – сороки, серые вороны, кряквы, синицы, стрижи и многие другие. Важно знать соседей, живущих рядом с нами, - отмечают организаторы мероприятия.

Всех желающих ждут 15 сентября в 9:00 у визит-центра на улице Подлесной. Сами соревнования пройдут в Черняевском лесу.

Для участия жителям необходимо собрать команду от 2 до 5 человек, придумать название и зарегистрироваться в группе «Бердинг в Перми» в соцсети ВКонтакте до 12 сентября. Там же жители могут ознакомится с положением и регламентом соревнований, а также со всей подробной информацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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