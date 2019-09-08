"Асфальт растаял?" Пермяки обсуждают снимок с КамАЗом, который застрял на дороге
Автомобиль вытаскивала спецтехника
Фото из Instagram chp_59
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В субботу, 7 сентября, в социальных сетях Перми появилось фото КамАЗа. На снимке видно, что колесо провалилось или в яму, или застряло в образовавшемся под ним провале. Инцидент произошел на улице Тургенева.
Пользователи соцсетей удивились - неужели водитель не видел пробоину на дороге? Или она образовалась прямо под КамАЗом?
"Асфальт растаял", " Как так вообще вышло?", "Наши дороги продолжают удивлять", - пишут пользователи сети.
Как сообщил нам источник, близкий к ситуации, водитель не пострадал. А автомобиль позже вытащила спецтехника.
ИСТОЧНИК KP.RU