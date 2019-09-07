2019-09-07T11:32:35+03:00
Происшествия

В Перми девять наркодилеров получили 111 лет тюрьмы

С 2017 года преступная группа распространяла в регионе героин
Алена ОВЧИННИКОВА
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Всего оперативники изъяли у преступников около 14 килограммов наркотиков. Фото: скрин с видео ГУ МВД России по Пермскому краю.Всего оперативники изъяли у преступников около 14 килограммов наркотиков. Фото: скрин с видео ГУ МВД России по Пермскому краю.
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В Перми вынесли приговор девяти дилерам, обвиняемым в незаконном обороте наркотиков. Преступная группа состояла из 11 человек. В поле зрения полиции они попали в 2017 году. Организовал группу 36-летний мужчина. Он встречался с 56-летним поставщиком из Закавказья и приобретал у него крупные партии наркотиков.

Потом товар фасовали на мелкие партии и раскладывали по тайникам. Члены преступной группы соблюдали тщательную конспирацию.

- Финалом спецоперации было задержание поставщика, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – Его поймали с поличным за сбыт килограмма гашиша в апреле 2018 года. В ходе обыска машины и квартиры дилера сыщики обнаружили еще двенадцать с половиной килограммов запрещенных веществ. А всего изъяли около 14 килограммов наркотиков.

Организатор этого сообщества сумел скрыться от полиции, он объявлен в федеральный розыск. Остальных участников банды на днях осудили. Они получили от 9,5 до 13 лет колонии строгого режима и штрафы 100 до 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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