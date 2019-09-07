2019-09-07T08:08:00+03:00
Общество

Пермский повар снялся в программе «На ножах» и сумел взыскать долги по зарплате с работодателя

А еще отсудить моральный вред
Алена ОВЧИННИКОВА
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За не выплаченной заработной платой повар пошел в суд.За не выплаченной заработной платой повар пошел в суд.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Индустриальный суд Перми обратился пермяк, работающий поваром. С января по апрель он работал в одном из пермских кафе, однако индивидуальный предприниматель не заключил с ним трудовой договор, а зарплату после увольнения заплатил только за два месяца.

Обманутый повар в суде решил доказать факт трудовых отношений, а в качестве доказательств сослался на съемки в теле-шоу «На ножах», которое снималось в кафе именно в тот период, за который ответчик не выплатил ему зарплату.

- Ответчик в суде не отрицал факт трудовых отношений с истцом в заявленный период за исключением дней, когда персонал кафе принимал участие в телепередаче «На ножах». За участие в съемках истец получил вознаграждение от продюсерского центра. Однако съемки в кафе производились по инициативе работодателя, поэтому работа в дни съемок должна быть оплачена в полном объеме, - сообщили в пресс-службе Индустриального суда Перми.

В итоге суд взыскал с ответчика задолженность по заработной плате в размере 21710 рублей, компенсацию за задержку выплаты заработной платы в размере 646 рублей и компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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