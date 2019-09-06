В Прикамье пройдет день бесплатных экскурсий

СЕГОДНЯ 09:57 2019-09-06T09:57:35+03:00

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В Пермском крае в честь празднования Всемирного дня туризма пройдет день бесплатных экскурсий «Не сиди дома».

Цель акции - развитие внутреннего туризма, знакомство с городами Пермского края, создание общего праздника для жителей Прикамья.

28 сентября жители края смогут посетить одну из 50 предложенных экскурсий, среди которых обзорные экскурсии по городу, исторические, литературные, религиозные, на тему театра, кино и многие другие. Они пройдут одновременно в Перми, Соликамске, Усолье, Чердыни, Очёре, Осе, Суксуне, Чусовом, Чайковском, Оханске и Кунгуре.

Начало всех экскурсий в 16.00. Завершение и празднование Дня туризма состоится в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.

Подробный список всех экскурсий представлен на официальном туристическом портале Пермского края. Записаться на экскурсию очень просто. Это можно сделать по телефону, по электронной почте, через соусети или лично, в офисе.

Адрес: улица Ленина, 58. Телефон +7 (342) 214-10-18;

ИСТОЧНИК KP.RU