В Перми открылась экспозиция «История пермской школы»

СЕГОДНЯ 08:53 2019-09-06T08:53:21+03:00

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В Перми, при поддержке городской Думы, проходит форум «История медицины и образования города Перми – три века служения людям». Одним из событий форума стал проект «История пермской школы. Рожденные в СССР». В рамках проекта в учебном центре «Современное образование» на Пермской,50 открылась экспозиция.

- Здесь оборудован учебный класс, в витринах собраны уникальные исторические артефакты, связанных с историей пермской школы в советский период, - сообщили в пресс-службе Пермской городской думы. - Например, на экспозиции представлены исторические фотографии, форма учащихся, учебники, правила учебных заведений дневники. Видеоролики и слайдшоу по теме экспозиции, будут демонстрироваться на экране проектора во время мероприятий и экскурсий.

- Я рад, что мы имеем сегодня возможность показать юным пермякам и всем желающим эту экспозицию, провести тематические экскурсии, - сказал председатель Думы Юрий Уткин. - Это окно в прошлое позволяет ярче ощутить ценность образования.

ИСТОЧНИК KP.RU