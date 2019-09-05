Пермское УФАС оштрафует перевозчиков мусора за картельный сговор

СЕГОДНЯ 13:32 2019-09-05T14:36:18+03:00

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В Пермском крае перевозчики мусора вступили в картельный сговор, однако, в результате расследования специалистами УФАС нарушения были выявлены.

Как сообщает издание" Рифей-Пермь", антимонопольщики выяснили, что ООО «Сана-М» и ООО «Босфор» подали свои заявки на участие в торгах с одного IP адреса, с разницей в три секунды. Кроме того первые части заявок были практически идентичны друг другу за исключением одного места.

Картельный сговор привел к том, что стоимость контракта снизилась (на 0,5%), и торги выиграло ООО «Босфор». Почти сразу после заключения контракта с ПКГУП «Теплоэнерго», ООО «Босфор» передало часть контракта на субподряд второму участнику картеля - ООО «Сана-М».

-Если смотреть глобально, то стоимость контракта является одним из параметров установления тарифов для жителей края, соответственно, если бы при проведении аукционов не было бы сговоров, а значит, снижение максимальной стоимости контракта было бы большим, это могло бы привести к уменьшению тарифа на вывоз мусора, - сообщила заместитель руководителя Пермского УФАС Марина Кудрявцева.

Теперь обеим компаниям грозит штраф свыше 1/10 до ½ от цены контракта, которая составила свыше 186 миллионов рублей

ИСТОЧНИК KP.RU