2019-09-05T06:21:40+03:00
Общество

«Нет проезда». Деревня в Прикамье оказалась отрезана от мира из-за ремонта моста

Дорожники перерыли единственный проезд
Лилия Абибулаева
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Фото: Instagram Николая УхановаФото: Instagram Николая Уханова
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Жители деревни Шахарово Суксунского района обратились за помощью к Николаю Уханову, министру транспорта Пермского края. При реконструкции моста через реку Ручей подрядчик перекрыли единственный проезд, связывающий деревню с внешним миром. По словам жителей, единственный проезд к уицам Кулешова и Центральная будет закрыт постоянно. Другого проезда к этим улицам, на сегодняшний день, нет.

Жители пожаловались, что существует проблема доступа экстренных служб и другого транспорта. Министр отметил, что при разработке проекта и началом строительных работ подрядная организация должна была обсудить эти вопросы с жителями, но не сделала этого.

- Считаю это в корне неправильным. Буду разбираться с этим серьезным вопросом. Если станет необходимо, обращусь с данной проблемой в надзорные органы, написал Николай Уханов в своем Instagram- аккаунте

ИСТОЧНИК KP.RU

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