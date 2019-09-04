«Какой серьезный парень». Полицейские показали подросшего щенка, имя которому выбрали сами пермяки

СЕГОДНЯ 18:31 2019-09-04T18:33:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Ранее «Комсомолка» писала о том, что ГУ МВД России по Пермскому краю предложило своим подписчикам в Instagram поучаствовать в выборе имени будущему четвероногому стражу порядка. Чистокровный малыш породы немецкая овчарка родился 14 августа в центре кинологической службы. Кличка должна была начинаться на букву «С».

Спустя несколько дней кинологи и представители Общественного совета при региональном МВД выбрали из всех предложенных пермяками вариантов пять лучших и объявили голосование. Большинством голосов щенок получил имя Северус. На тот момент он еще был совсем маленьким, целыми днями лежал около своей мамы вместе с братом и тремя сестричками и почти не двигался.

Сегодня, в день, когда ему исполнилось три недели, пермские полицейские показали, как он вырос. У Северуса уже открылись глазки, он стал заметно крупнее и пушистее. «Какой серьезный парень!» - отметили пользователи.

ИСТОЧНИК KP.RU