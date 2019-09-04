СЕГОДНЯ 12:05 2019-09-04T12:05:15+03:00

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Волонтеров приюта «Матроскин» просят срочно вывезти всех кошек и освободить помещение. В приюте в пятницу, 6 сентября, будут менять трубы, но сообщили владельцам помещения об этом только сегодня.

- Только сейчас я узнала, что в пятницу в нашем приюте будут менять общедомовые трубы отопления. Работы должны закончиться до 10 сентября. Для свободного доступа к трубам в каждом уголке приюта по порядку они снесут все стены, которые мы с таким трудом устанавливали и красили, выломают нашу красивую лестницу, по которой мы спускаемся в приют, будут срезать трубы, приваривать новые, они сдерут пластиковые панели в операционной, а следом за панелями отвалится натяжной полоток. Они будут приваривать трубы, находясь в защитных масках, а дым, от которого можно задохнуться, и искры будут лететь на наших кошек. Да, они уже предупредили нас - смета у порядной организации минимальная, и срезанные трубы и оставшийся мусор они оставят лежать, как есть, - написала владелица приюта Галя Море в социальных сетях.

За несколько дней волонтерам нужно найти помещение для 50 кошек. Зоозащитники просят у пермяков помощи в поиске нового дома для кошей и поддержки.

- Если вдруг у вас есть силы поддержать нас, пожалуйста, звоните мне 89523175137, - закончила свое сообщение Галя Море

ИСТОЧНИК KP.RU