2019-09-03T18:26:27+03:00
Общество

Фонтаны и новые фонари. Мэр Перми показал, как будет выглядеть сквер на улице Сибирской

Бульвар имени Советской Армии начали капитально ремонтировать
Елена КОНОВА
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Фото из Instagram Дмитрия СамойловаФото из Instagram Дмитрия Самойлова
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В Перми начался ремонт бульвара имени Советской Армии на улице Сибирской.

- Это место пользуется особой популярностью у людей, - рассказал в своем Instagram мэр Перми Дмитрий Самойлов. - Здесь всегда много детей с родителями, поэтому хочется сделать бульвар современным комфортным местом отдыха, при этом сохранив назначение центральной площади как места проведения торжественных мероприятий.

Дмитрий Самойлов пояснил, что ремонт разбили на несколько этапов. Сначала рабочие приведут в порядок площадь у танка. Там восстановят оба фонтана, отремонтируют тротуары, заменят светильники, а также установят новые скамейки и урны.

- Особое внимание будет уделено подсветке вокруг зоны Мемориала Уральскому добровольческому танковому корпусу, - рассказал мэр. - Площадь у танка планируем отремонтировать к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, участок от ул. Революции до ул. Швецова – к сентябрю следующего года.

Также Дмитрий Самойлов поделился с пермяками фотографиями проекта будущего бульвара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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