2019-09-03T13:50:31+03:00
Общество

В этом году в свои квартиры смогут переехать более 170 детей-сирот

Квартиры приобретаются в разных районах города
Лилия Абибулаева
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Фото: администрация ПермиФото: администрация Перми
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В Перми до конца года 171 ребенок, оставшийся без попечения родителей, получит собственную квартиру. Как сообщили в городском управлении жилищных отношений, уже приобретено 24 однокомнатных квартиры, на приобретение еще 91 квартиры заключены муниципальные контракты.

В ближайшее время будут проведены аукционы еще на 56 квартир.

В администрации отмечают, что по сравнению с прошлым годом количество мест для детей-сирот возросло. В 2018 было предоставлено всего 55 квартир. Совсем скоро новые жильцы переедут в дома по адресам: Черняховского, 45А, Кавказская, 8, Водозаборная,3 и другим.

Фото: администрация Перми

Фото: администрация Перми

Квартиры приобретаются в разных районах города – общее число закупаемых квартир в одном доме не должно составлять более 25% от общего количества квартир этого дома

- Безусловно, это социально-значимая часть деятельности управления жилищных отношений. Для нас важно обеспечить как можно большее количество детей-сирот квартирами, где им будет комфортно и уютно. Важно дать детям свой дом, - отмечает начальник управления жилищных отношений Ирина Чиркова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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