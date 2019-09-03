В этом году в свои квартиры смогут переехать более 170 детей-сирот
В Перми до конца года 171 ребенок, оставшийся без попечения родителей, получит собственную квартиру. Как сообщили в городском управлении жилищных отношений, уже приобретено 24 однокомнатных квартиры, на приобретение еще 91 квартиры заключены муниципальные контракты.
В ближайшее время будут проведены аукционы еще на 56 квартир.
В администрации отмечают, что по сравнению с прошлым годом количество мест для детей-сирот возросло. В 2018 было предоставлено всего 55 квартир. Совсем скоро новые жильцы переедут в дома по адресам: Черняховского, 45А, Кавказская, 8, Водозаборная,3 и другим.
Фото: администрация Перми
Квартиры приобретаются в разных районах города – общее число закупаемых квартир в одном доме не должно составлять более 25% от общего количества квартир этого дома
- Безусловно, это социально-значимая часть деятельности управления жилищных отношений. Для нас важно обеспечить как можно большее количество детей-сирот квартирами, где им будет комфортно и уютно. Важно дать детям свой дом, - отмечает начальник управления жилищных отношений Ирина Чиркова.
ИСТОЧНИК KP.RU