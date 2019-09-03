В Перми подростки взрывали петарды на железнодорожных путях

СЕГОДНЯ 06:52 2019-09-03T07:05:10+03:00

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В воскресенье, 1 сентября, сотрудники транспортной полиции задержали двух несовершеннолетних нарушителей. Подростки взрывали петарды на перегоне «Пермь-2 - Бахаревка».

Во время рейда полицейские заметили двух 14 и 15-летних мальчиков. Друзья развлекались тем, что взрывали петарды на железнодорожных путях. Когда детей задержали, они объяснили сотрудникам полиции, что живут в Индустриальном районе, учатся в 8м классе лицея, а на перегон пришли, чтобы не привлекать внимание взрослых.

Со школьниками и их родителями провели профилактическую беседу, также проинформировали руководство лицея и направили представления в комиссию по делам несовершеннолетних.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми задержали семь подростков, которые гуляли по путям. Сотрудники по делам несовершеннолетних установили, что большинство из нарушителей студенты техникума, которые после занятий возвращались домой и решили сократить путь. 13-летний мальчик - ученик местной школы. Он рассказал полицейским, что гулял в другом районе города и возвращался домой.

ИСТОЧНИК KP.RU