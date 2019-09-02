Российские школы могут выиграть гранты на развитие волонтерской деятельности

СЕГОДНЯ 14:21 2019-09-02T14:22:31+03:00

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Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ «Росдетцентр» и Российское движение школьников организовали конкурс «Добро не уходит на каникулы». На так давно завершился первый этап, и были определены победители. По результатам оценки экспертной комиссии 40 волонтерских отрядов отправятся в этно-парк, музей под открытым небом «Этномир» в Калужской области, где их ждет образовательная программа, экскурсии, подарки и концерт популярного исполнителя.

Сейчас открыт прием заявок на вторую номинацию проекта – «Добрый старт». Участвовать могут школьные волонтерские отряды Российской Федерации, действующие меньше 2-х лет. В составе команде должно быть не менее четырех человек в возрасте от 8 до 17 лет включительно.

- Для участия в конкурсе необходимо отправить программу мероприятий отряда с сентября 2018 по дату подачи заявки на конкурс 2019. В комплекте с программой отправить заявку на участие в конкурсе и согласия на обработку персональных данных на каждого участника, —сообщили организаторы конкурса

На сайте "Открытые НКО" отметили, что победители получат гранты на развитие добровольческой деятельности до 160 000 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU