В Прикамье в результате смертельного ДТП погиб 3-летний ребенок

СЕГОДНЯ 08:31 2019-08-31T08:31:12+03:00

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Трагическая авария случилась вчера вечером в Пермском крае. На автотрассе на юге региона в результате смертельного ДТП погиб маленький пассажир.

- Это произошло в пятницу около 20.00 на автодороге Чернушка – Куеда, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. – По предварительным данным, на 27 километре этой трассы 30-летний водитель автомобиля «Хендай» при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с отечественным автомобилем «УАЗ-220695». В результате ДТП от полученных травм в больнице скончался 3-летний пассажир иномарки. Кроме этого, различные травмы получили водитель «Хендай», ему назначено амбулаторное лечение, и 44-летняя пассажир УАЗа, она была госпитализирована.

Как сообщили в правоохранительных органах, по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU