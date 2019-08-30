В Березниках возле ЦУМа мужчина открыл стрельбу и ранил двух человек

30 Авг. 20:25 2019-08-30T20:25:20+03:00

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В пятницу, 30 августа, вечером, в Березниках произошло ЧП. Житель города достал травматический пистолет и начал стрелять в людей. По информации, появившейся в соцсетях, он ранил двух человек.

- Пятница начинается. Стрельба в ЦУМе. Около восьми часов вечера несколько парней, повздорив между собой, начали драку. Один из них достал травмат Оса и выстрелил, после чего были ранены двое. Приехавшие на вызов машины охранного агентства ничего сделать не смогли, - написал пост в группе «ЧП Березники» житель города, пожелавший остаться анонимным.

Вот как корреспондентам «Комсомольской правды» прокомментировали случившееся в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю:

- Полицейские города Березники проводят проверку по факту инцидента, произошедшего около торгового центра. Предварительно установлено, что в магазине между тремя гражданами произошел конфликт, очевидцами которого стали работники торговой точки. Они и вызвали полицию. Выйдя на улицу мужчины продолжили ссору, в ходе которой один из них достал травматический пистолет и выстрелил в направлении двух других участников инцидента. Прибывшие на место полицейские пресекли противоправные действия. Все участники конфликта доставлены в дежурную часть. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU