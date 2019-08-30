Водителя вахтового автобуса осудили за смертельное ДТП в Прикамье

СЕГОДНЯ 17:58 2019-08-30T17:58:58+03:00

За смерть одного пассажира и нанесение тяжкого вреда здоровью другому, ему придется провести полтора года колонии-поселении

Изменить размер текста: A A

Чернушинский районный суд вынес приговор по уголовному дело о «Нарушении правил дорожного движения, повлекшего смерть человека». В совершении ДТП обвинялся водитель вахтового автобуса.

- Установлено, что подсудимый управлял транспортным средством, в салоне которого находились пассажиры - работники ООО «Пермнефтестрой», - сообщила пресс-служба пермской краевой прокуратуры. - Двигаясь по автодороге «Чернушка-Тюш» со стороны села Павловка в направлении города Чернушка, водитель не учел сложные дорожные условия, в результате чего потерял контроль за движением и допустил столкновение с встречным автомобилем.

В результате ДТП один пассажир скончался, другому причинен тяжкий вред здоровью.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. Также суд лишил его права управления транспортным средством сроком на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU