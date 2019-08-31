2019-08-31T06:30:26+03:00
Общество

Отключение воды в Перми в начале сентября: краны «пересохнут» в центре, в Закамске и на Гайве

Смотрим, жильцам каких многоэтажек следует сделать необходимые запасы
Андрей МАТЛИН
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Не понял.Не понял.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Коммунальщики из компании «Новогор Прикамье» сообщили в каких домах в начале сентября они собираются отключить воду, чтобы ремонтировать водопроводные сети. Посмотрите: не попал ли ваш дом в график отключений, и не стоит ли вам запастись водой?

3 августа, во вторник, воду отключат с 9.00 до 17.00 в домах Кировского района на улицах:

- Волгодонская, 5;

- Каляева, 35, 41, 41А, 62, 64.

7 августа, в следующую субботу, с 9.00 до 19.00 водоснабжение временно прекратят в домах Орджоникиздевского района на улицах:

- Краснослудская, 4, 5, 8, 9, 13, 17;

- Курашимская, 35;

Лянгасова, 67, 67А, 69А

Усинская, 36

7 августа с 9.30 до 19.30 пересохнут краны в домах Свердловского района на следующих улицах:

- Комсомольский проспект, 77;

- Куйбышева, 86, 88;

- Соловьева, 9, 9А, 11;

- Юрия Смирнова, 10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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