Отключение воды в Перми в начале сентября: краны «пересохнут» в центре, в Закамске и на Гайве
Коммунальщики из компании «Новогор Прикамье» сообщили в каких домах в начале сентября они собираются отключить воду, чтобы ремонтировать водопроводные сети. Посмотрите: не попал ли ваш дом в график отключений, и не стоит ли вам запастись водой?
3 августа, во вторник, воду отключат с 9.00 до 17.00 в домах Кировского района на улицах:
- Волгодонская, 5;
- Каляева, 35, 41, 41А, 62, 64.
7 августа, в следующую субботу, с 9.00 до 19.00 водоснабжение временно прекратят в домах Орджоникиздевского района на улицах:
- Краснослудская, 4, 5, 8, 9, 13, 17;
- Курашимская, 35;
Лянгасова, 67, 67А, 69А
Усинская, 36
7 августа с 9.30 до 19.30 пересохнут краны в домах Свердловского района на следующих улицах:
- Комсомольский проспект, 77;
- Куйбышева, 86, 88;
- Соловьева, 9, 9А, 11;
- Юрия Смирнова, 10.
ИСТОЧНИК KP.RU